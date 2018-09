Manresa reconeix els mèrits de la Politècnica amb la concessió de la Medalla de la Ciutat

«La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa ha tingut un recorregut acadèmic impactant. Però a vegades no ens en fem prou ressó perquè la tenim massa a prop». La reflexió és del doctor en Ciències Quìmiques, exrector de la Universitat de Barcelona i exsecretari d'Estat d'Universitats del govern central, el manresà Màrius Rubiralta. Ho va exposar ahir al saló de plens de l'Ajuntament de Manresa durant el lliurament a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC) de la Medalla de la Ciutat al mèrit educatiu.

La distinció li ha estat atorgada coincidint amb el seu 75è aniversari. La llavor de l'actual Universitat Politècnica a Manresa és l'Escola de Capatassos Facultatius de Mines, que es va crear l'any 1942. El 1964 s'hi van començar a cursar enginyeries i el 1972 es va integrar a la Universitat Politècnica. A l'acte, sobri, hi predominaven representants de la comunitat universitària de Manresa i també del món empresarial, polític i social.



Recerca i internacionalització

Rubiralta va ser l'encarregat de glossar l'EPSEM-UPC. Va destacar d'una forma especial la seva tasca de recerca, investigació i transferència de coneixement, i la seva estratègia d'internacionalització. «Això és una prova d'execel·lència de les universitats, i l'EPSEM l'ha incorporat, el que dona relleu també a Manresa».

Per a Rubiralta, la Politècnica a Manresa «ajuda a relligar un territori que sempre ha tingut un cert problema a valorar-se. L'EPSEM», va concloure, «hauria d'omplir d'orgull tots els manresans».

Durant la seva intervenció, Rubiralta va recordar que el 2007 va pronunciar el pregó de la festa major, i ja llavors va parlar d'universitat i ciutat. Ahir va tornar a dir que «les ciutats mitjanes universitàries tenen un paper clau en el model europeu».

La directora de l'EPSEM-UPC, Rosa Argelaguet, va intervenir per dir que «som una universitat al servei de la societat i de la Catalunya Central. Hem superat temps difícils que ens han fet més forts i imparables». Per la seva part, el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Torres, va destacar el dinamisme de la universitat manresana. «La riquesa de la Politècnica són les universitats al territori», va dir.

El parlament de cloenda va anar a càrrec de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va dir que si no fos per la Universitat Politècnica Manresa no tindria una universitat pública. Va recordar que la capital del Bages és una de les set ciutats de Catalunya amb un campus de la UPC i, seguint el fil de la intervenció de Rubiralta, va afirmar que «a vegades no ho valorem prou perquè ho tenim com una cosa molt propera. Ho hem de fer». Aprofitant la presència del rector de la Politècnica de Catalunya, va demanar més projecció per al campus manresà i poder arribar a celebrar els 100 anys. Finalment, Junyent va dir que la universitat i el coneixement donen notorietat a Manresa.