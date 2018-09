La vinculació amb el territori i la ciutat, un dels valors a l'hora de rebre la distinció

Amb l'acte d'ahir es va donar compliment a un acord de ple de l'Ajuntament de Manresa del mes de juliol passat , quan es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals concedir la Medalla de la Ciutat al mèrit educatiu a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC).

La concessió es va fer a proposta de la Fundació Universitària del Bages (FUB), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el Centre Tecnològic de Manresa i el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Manresa.

En nom de tots ells, la delegada de la UOC a la Catalunya Central, Mònica de Llorens, va dir que les entitats promotores de la distinció consideraven «imprescindible» reconèixer la trajectòria de l'EPSEM-UPC per la seva «vinculació intensa, constant i positiva amb el territori». També per la seva contribució a posicionar la ciutat de Manresa dins el context universitari català i la «seva visió global». De Llorens va destacar, així mateix, la «intensa activitat investigadora» que es porta a terme al campus de Manresa de la Universitat Politècnica i les iniciatives que du més enllà de l'activitat acadèmica. Va recordar que té estudis únics a Catalunya, com els de Mines, i també a escala estatal, com l'enginyeria TIC.