Ampans calcula que ha generat un valor social de 112 milions els dos últims anys

Si es comptés amb euros el valor social que aporta l´activitat d´Ampans sortira una xifra de 112 milions els anys 2016 i 2017. 54,9 el primer i 57,1 milions d´euros el segon. Dit d´una altra manera: per cada euro que l´entitat va destinar al conjunt de la seva acció el va transformar en 1,80 el 2016, i amb 1,82 el 2017.

Aquest exercici de traduir en diners la tasca social de l´entitat la fet la pròpia fundació Ampans amb l´objectiu «de disposar de dades de valor que ens permetin fer propostes de millora», segons ha explicat en la presentació de l´estudi el director general d´Ampans, Toni Espinal. També és un de «transparència, de passar comptes» tenint present que és una entitat que rep finançament públic, i «de valorar què aportem».

L´estudi del calcula del Valor Social Integrat s´ha dut a terme seguint una metodologia innovadora impulsada per la Universitat de Deusto i conjuntament amb un grup d´entitats del grup Clade (Grup Empresarial d´Economia Social).

L´estudi que ha fet Ampans es troba entre els primers intents de càlcul de valor social que s´ha fet, tant a Catalunya com a l´estat espanyol. Segons Espinal, «és un camí que seguirem i que s´acabarà generalitzant entre les entitats que es dediquen a temes socials». Les dades, presentades pel director de qualitat d´Ampans, Jordi Mir, es tindran en compte, per exemple, a l´hora de fer els pròxims plans estratègics de l´entitat.

Per fer l´estudi s´ha tingut en compte valors econòmics com el salaris dels treballadors de la fundació, proveïdors, clients comercials o els impostos que es paguen, i també valors socials com el que aporta Ampans als seus usuaris, bàsicament discapacitats intel·lectuals, l´atenció a les famílies, als seus professionals i a la societat.

Aquests últims són els més difícils de calcular i traslladar en euros. Segons Mir, s´ha fet «seguint criteris de la metodologia que estableix un comparatiu amb un estàndard real. Per exemple, hem comptabilitzat les hores de formació que hem destinat als estudiants que venen a fer pràctiques a Ampans i l´hem transformat en un valor econòmic, que és el cost real que tindrien en un centre docent». O el que li costaria a l´Administració un contracte de treball fix per a una persona discapacitada. De tots els càlculs surten els 57,1 milions de l´exercici del 2017 i els 54,9 del 2016.

Per al president de la Fundació Ampans, Sebastià Catllà, els 57 milions del 2017 dobla gairebé el pressupost de l´entitat. Ha remarcat que sovint no es dóna importància a la tasca social, però en té molta.