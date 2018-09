El cicle «Una altra mirada» recepta a Manresa tenir projectes per viure millor

El projecte «Manresa des d'una altra mirada» va aconseguir, ahir al vespre, omplir la platea del teatre Conservatori de públic delerós de conèixer els consells del doctor Miquel Vilardell i del gastrònom Toni Massanés sobre salut. El principal: tenir projectes per viure més i millor.

Consells que anaven adreçats als ciutadans, però també a la ciutat, que per això aquest cicle de ponències té com objectiu crear un espai propici per aixecar la mirada amb el caliu necessari per repensar Manresa.

I això va tenir com a conseqüència que a l'alcalde Valentí Junyent, present a l'acte, li van posar deures.



Síndrome de l'Oreneta



Li van demanar que fes tot el possible perquè no hi hagi gent que mengi sola, que millori l'atenció domiciliària i que les polítiques socials evitin la síndrome de l'Oreneta –la que pateixen els avis que ja no poden viure sols i van de casa en casa dels fills amb una maleteta.



Els 100 anys de la Càndida



Però l'alcalde ja venia amb part de la feina feta i abans que li poguessin dir res, quan va intervenir breument a l'inici de l'acte, va explicar que precisament havia de marxar just quan s'havia previst que acabarien les ponències per assistir a un altre acte: la celebració al barri del Xup del centenari de Cándida Josefa Orts Rodríguez amb festa amb els veïns al vestíbul del carrer Ferrer Vidal, 12.

Com que el moviment es demostra caminant l'alcalde li anava a lliurar un obsequi i un ram de flors a aquesta professora que ha treballat a Súria i a Sant Joan de Vilatorrada i, a Manresa, a les escoles Pare Algué i Anselm Cabanes (actualment La Font), entre d'altres centres educatius.

Per als manresans, a banda de tenir sempre un projecte entre mans, l'altre consell va ser que tinguessin cura del gran sistema sanitari del que gaudeixen.