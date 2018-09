Un grup d'àvies denuncien amb una pancarta de ganxet els maltractaments a les persones grans

Per primer any, quatre barriades manresanes s'han unit per crear una pancarta de ganxet de 5 metres de llargada per visibilitzar els casos de maltractament de les persones grans.

Amb el lema «Tracta'm bé» –nom de la iniciativa que denuncia els casos de mals tractes–, les associacions de veïns dels barris de la Sagrada Família, Valladura, la Carretera de Santpedor i la Balconada que han estat fent ganxet, alternadament, puntada a puntada, des del juliol, les lletres de la mostra.

La pancarta es penjarà el pròxim 24 de setembre a les 6 de la tarda a la plaça d'Espanya de Manresa. Els organitzadors, la Federació d'Associacions de Veïns i el Pla comunitari de la FAVM, també portaran berenar per als assistents més llaminers.

Aquesta acció s'emmarca en la celebració del Dia Internacional de les Persones Grans, que té lloc el primer d'octubre, i que l'Ajuntament de Manresa complementa amb més d'una quinzena d'activitats de diferents temàtiques que començaran al 25 de setembre i duraran fins al 16 d'octubre.



Dia Internacional de la Gent Gran



És el tercer any consecutiu que se celebra la jornada internacional amb aquest format expandit en el temps. La regidora de Gent Gran de Manresa, Mercè Rosich, explica que l'objectiu d'oferir una àmplia «varietat d'actes i activitats és donar visibilitat a l'oferta que es fa al llarg de l'any per a les persones grans» a la capital del Bages. «Volem fer honor al segell de Ciutat amiga de la gent gran», destaca.

Justament el primer d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, hi ha programat un taller d'Entrenament de la Ment, però cap acte oficial. «És un dia que hi pot haver molta activitat a tot el país», manifesta la regidora. L'acte institucional i d'inauguració serà el 25 de setembre a 2/4 de 8 del vespre a l'ajuntament, que consistirà en la conferència «La meva vida», a càrrec de la dibuixant i ninotaire Pilarín Bayés. A l'acte, també hi haurà l'entrega del 4t Premi del Consell de les Persones Grans.

Al llarg del mes, els participants podran trobar diverses activitats. Pels més esportistes, el 28 de setembre hi haurà una excursió a l'alt Llobregat (inscripcions trucant al 93 875 24 86), mentre que per als amants del cinema o la música el 26 de setembre hi haurà un cinefòrum i el 30 de setembre l'espectacle Quan la poesia es fa música, on la gent gran és la protagonista. Durant aquestes dates també hi haurà exposicions i dinars col·lectius, entre altres actes.



Sorpreses a busos i mercats



A més, hi haurà accions sorpresa del 2 al 7 d'octubre que no se saben on seran. Els més perspicaços i atents recordaran d'altres anys els balls inesperats al Mercat de la Sagrada Família o els càntics en autobusos manresans. És un enigma per a tothom saber què passarà enguany. Es repetiran les sorpreses?