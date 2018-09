«Hi ha gent gran arrugada però amb el cor d'un nen»

La primera vegada que la intervenció del metge i catedràtic berguedà Miquel Vilardell, un reconegut expert en envelliment i sostenibilitat del sistema sanitari, es va veure interrompuda pels aplaudiments del públic va ser quan va dir que «hi ha gent gran molt arrugada però amb el cor d'un nen petit».

Acabava de dir que «les passions a la vellesa són les mateixes que a la joventut», així que el que canvia és la forma de portar-la a terme. I va aconsellar tenir una bona estructura de rutines diàries perquè fan la mateixa funció que el replà de l'escala, que permet descansar per continuar avançant. L'altre convidat, també berguedà, Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia, va fusionar les seves condicions d'expert en gastronomia i recerca per explicar que la forma de menjar és tan important com el que es menja. I va posar com exemple que els àpats en família regulars amb bon ambient i conversa poden tenir un efecte més important per a la salut que els propis aliments consumits.

Massanés va advertir que el fet que hi hagi infants que als 8 anys ja hagin consumit la mateixa quantitat de sucre que els seus avis al llarg de tota la vida són exponents de la insostenibilitat d'un sistema que ha superat de llarg la capacitat de regeneració del planeta. El gastrònom va defensar menjar d'una forma conscient i «posar intel·ligència a la saviesa de les tradicions». Intel·lectualitzar amb fonaments ferms.

L'acte va ser introduït pel gestor cultural Pep Garcia i la conversa entre els experts va ser conduïda per la periodista Núria Bacardit.