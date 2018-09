L'aigua tèrbola a la banyera de casa queda en només un ensurt d'unes hores

Eren les 12 del migdia quan una veïna del carrer d'Àngel Guimerà va quedar sorpresa després d'obrir l'aixeta de la banyera: l'aigua sortia tèrbola i d'un color marronós. Va trucar al servei tècnic d'Aigües Manresa, que, ahir mateix, va resoldre la incidència. Els responsables apunten com a causa principal una avaria que hi va haver dimarts a la mateixa zona i asseguren que va ser l'únic avís que hi va haver ahir a l'àrea.