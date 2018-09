L'Ajuntament de Manresa comet deficiències en el 17% de les petites contractacions

El PSC de Manresa assegura que a les darreres incidències dels concursos de contractació de la remodelació del Museu Comarcal (obres aturades), de millora i manteniment de l'enllumenat públic (concurs aturat) o del camp de futbol de la Mion (obres aturades) s'hi afegeix un informe de la Tresoreria de l'Ajuntament que diu que un mínim del 17,13% dels contractes menors que fa l'Ajuntament tenen «deficiències».

La principal d'aquestes deficiències –relata el mateix informe que va ser explicat dimecres en Comissió Informativa d'Hisenda a tots els grups municipals– consisteix que hi ha proveïdors que han rebut diferents contractes menors amb el mateix objecte dins l'exercici 2017. «En determinats casos, un cop sumats els imports pel mateix objecte, es superen els límits de la contractació menor», explica el president del grup municipal, Felip González.

El defecte, segons l'informe, és el «fraccionament de la contractació, és a dir, atorgar de manera fraccionada al mateix proveïdor pel mateix concepte, de manera que, en global, es superen els límits de la contractació menor».

Per al PSC, tot plegat equival al fet que en aquests casos «el que s'ha fet és saltar-se expedients de contractació en concursos públics i fer adjudicacions directes a dit saltant-se el procediment concursal que per import legal hauria sigut preceptiu».



Podrien ser el 40%



El mateix informe de la Intervenció Municipal, segons el PSC, afirma que els contractes «deficients» detectats de l'exercici del 2017 «podrien arribar a ser de gairebé el 40%, perquè es quantifica en el 22,41% més el nombre d'expedients dels que es podria sospitar l'existència de fraccionaments per saltar-se el concurs públic».

La tresoreria no ho pot assegurar perquè, diu textualment, «necessitarien més informació per poder valorar si estem parlant de fraccionament».

El 2017 es van tramitar a l'Ajuntament de Manresa 3.632 expedients de contractació menor per un import de 4,6 milions d'euros. Legalment (per al 2017), l'import per damunt del qual el contracte menor ja no podia ser considerat com a tal (i cal un concurs públic), era de 18.000 euros en adquisició de serveis i subministraments, i de 50.000 euros en cas d'obres. El PSC considera que aquest informe consolida que «ens trobem davant d'un annus horribilis pel que fa a la contractació de bens, serveis i obres de l'Ajuntament de Manresa».

González recorda que un contracte milionari de manteniment i millora de l'enllumenat públic va quedar aturat mesos l'estiu del 2017 pel Tribunal de Contractes de l'Administració Pública de la Generalitat que va estimar parcialment un recurs presentat per una empresa; i que ha obligat a reiniciar el tràmit de contractació.

A més, les obres d'accessos al Museu Comarcal també han quedat aturades perquè l'empresa que va guanyar el concurs i l'Ajuntament encara dirimeixen diferències que han acabat que actualment el consistori està lligant un nou finançament per poder contractar un altre cop les obres amb un nou concurs.



Posar ordre



Afegeix el cap de files del PSC que aquest estiu un recurs presentat per una empresa, també al Tribunal de Contractes de la Generalitat, per l'adjudicació d'una part de les obres d'instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Mion va significar, també, que no es poguessin començar les obres, amb el consegüent retard «de moment d'abast imprevisible».

«Massa incidències en poc temps». I afegeix que «massa incidències i d'un abast milionari que tenen aturats o retardats projectes molt importants i que, sumats, no deixen en bon lloc la tan autocomplaent transparència municipal». Per això el PSC demana a Valentí Junyent que aprofiti l'obligatorietat de posar en pràctica la nova Llei de Contractes per «posar en ordre la contractació pública municipal».