Ampans calcula que els dos últims anys ha generat un valor social de 112 milions

Si es comptés amb euros el valor social que aporta l'activitat d'Ampans sortiria una xifra de 112 milions els anys 2016 i 2017. 54,9 el primer i 57,1 milions d'euros el segon. Dit d'una altra manera: per cada euro que l'entitat va destinar al conjunt de la seva acció, el retorn a la societat es va transformar en 1,80 el 2016, i en 1,82 el 2017.

Aquest exercici de traduir en diners la tasca social de l'entitat l'ha fet la mateixa fundació Ampans amb l'objectiu «de disposar de dades de valor que ens permetin fer propostes de millora», segons va explicar en la presentació de l'estudi el seu director general, Toni Espinal. També és un acte «de transparència, de passar comptes» tenint present que és una entitat que es finança, en part amb fons públics, i «per valorar què aportem i quin retorn fem dels diners que rebem».

L'estudi que ha fet Ampans es troba entre els primers intents de càlcul de valor social que s'ha fet, tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. Segons Espinal, «és un camí que seguirem». Es va mostrar convençut que aquesta pràctica s'acabarà generalitzant entre les entitats que es dediquen a temes socials. En el cas d'Ampans a donar suport a persones amb discapacitat intel·lectual i en risc d'exclusió social. Les dades, presentades pel director de qualitat d'Ampans, Jordi Mir, es tindran en compte, per exemple, a l'hora de fer els pròxims plans estratègics que elaborarà l'entitat.

«Ens pot servir per explicar què fem i per comparar-nos amb altres. Això pot tenir interès per part dels finançadors públics i privats a l'hora de valorar quin retorn en treu la societat per cada euro que inverteixen». També «ens ha servit per ser conscients que fem activitats que potser no li havíem donat importància però que realment aporten valor social». És un exercici que en opinió d'Espinal també haurien de fer les administracions públiques.

Per al president de la Fundació Ampans, Sebastià Catllà, sovint no es dona importància als valors socials que generen les entitats d'aquest tipus.