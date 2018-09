La comunitat xinesa celebra la Festa de la Lluna aquest vespre

L'Associació Xinesa de Catalu-nya organitza la Festa de la Lluna que se celebrarà aquest vespre al barri manresà de la Plaça Catalunya.

La celebració començarà a partir de les 8 de la tarda i es perllongarà fins a la mitja nit.

Durant la festa es contempla la Lluna amb la família. És una activitat popular i tradicional a la Xina, on es prepara i es mengen unes postres molt especials, el pastís de la Lluna, amb diferents gustos. A Manresa hi ha una nombrosa comunitat xinesa d'unes sis-centes persones. A la Xina, el festival –al que acompanya una llegenda– és considerat patrimoni cultural immaterial. A la Xina, la Lluna plena s'associa amb les reunions d'amics i familiars. La Festa de la Lluna, anomenada també Festival de la Mitja Tardor, les famílies seuen a l'aire lliure per admirar la Lluna i mengen dolços tradicionals i demanen tenir un any de prosperitat.

Igual que l'Any Nou Xinès és un dels festivals tradicionals més importants del calendari festiu. La forma rodona de la Lluna simbolitza la reunió familiar.