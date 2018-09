Una dona encapçalarà a llista de la CUP a les municipals, a Manresa

Una dona encapçalarà la llista de la CUP a les pròximes eleccions municipals de Manresa, «sí o sí». Així es va decidir en l´assemblea oberta que la formació d´esquerres i anticapitalista va celebrar divendres al vespre.

A la mateixa assemblea es va decidir, també, qui seran els primers sis integrants de la llista. Els noms s'han fet públics aquest dissabte a la tarda. Són tres dones i tres homes. El que no està decidit és qui ocuparà cada lloc. Això es debatrà en una nova assembla oberta que se celebrarà el pròxim novembre.

Dos dels actuals tres regidors de la CUP a l'Ajuntament de Manresa repetiran. Es tracta de Jordi Garcés i Gemma Tomàs. Jordi Masdeu, que compleix el seu segon mandat, i que per tant haurà complert 8 anys com a regidor, no es tornarà a presentar tal i com marca el codi ètic de la formació.

La resta de candidats són Roser Alegre, Marc Ballús, Gemma Boix i Jordi Trapé.

A l´assemblea també es va començar a posar fil a l´agulla per preparar les municipals. S´han creat cinc comissions per treballar el que seran les principals línies de la campanya. Són Feminisme; República; Treball, que inclouria temes com la municipalització de serveis o drets laborals; Dret a la vida, que toca temes com els drets socials, l´habitatge, cultura, esports i persones migrades; i Dret a la ciutat, que entre altres coses inclou temes d´urbanisme i mobilitat.

La presentació dels sis candidats de la CUP s´ha fet als horts de la Sagrada Família. Bona part d´ells han desaparegut arran de les obres que s´hi estant fent per construir un Mercadona. La CUP ha volgut demostrar, així la seva oposició a un projecte «una mica opac i poc transparent. No es va obrir un debat al barri ni al sí de la ciutat de la ciutat. Va mancar política participativa», ha afirmat Jordi Garcés.



Els candidats, per ordre alfabètic

Roser Alegre té 35 anys i els llicenciada en Sociologia i Antropologia Social i Cultural. Treballa de dinamitzadora a la casa Flors Sirera de Manresa.

Marc Ballús. Té 43 anys. És arquitecte. Compagina aquesta feina amb la docència a secundària.

Gemma Boix té 28 anys i és advocada.

Jordi Garcés té 33 anys i els llicenciat en Filosofia i Antropologia Social i Cultural. Combina la tasca de regidor a l´Ajuntament de Manresa amb la d´agricultor i ramader.

Gemma Tomàs, de 29 anys, és arquitecte. Combina aquesta feina amb la regidoria a l´Ajuntament de Manresa.

Jordi Trapé, de 26 anys, és graduat en farmàcia. Treballa a la farmàcia comunitària.



La CUP és la tercera formació que ha presentat públicament candidatura a les municipals del maig vinent. El primer a fer-ho va ser Esquerra. Marc Aloy serà l´alcaldable. Més recentment, el PdeCAT va escollir Valentí Junyent per optar a la reelecció en una candidatura que es dirà Junt per Manresa.