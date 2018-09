El govern respon al PSC que «no hi ha cap incidència a ressaltar» en els contractes

El govern municipal ha sortit al pas de la denúncia pública feta pel PSC sobre l'existència de «deficiències» en un 17% de contractes menors municipals (vegeu Regió7 d'ahir) assegurant que, en realitat, no hi ha «cap incidència a ressaltar».

El regidor d'Hisenda i Organització de l'Ajuntament de Manresa, Josep Maria Sala, assegura que «la corporació està complint amb els límits legalment establerts pel que fa a la contractació menor» ja que l'informe anual de control financer de la Intervenció municipal -no la Tresoreria com ha afirmat erròniament el PSC- conclou que «no s'ha trobat cap contracte considerat com a menor que, ell sol, superés l'import establert normativament».

Sala afirma que, tot i que és cert que l'informe detecta que el 2017 determinats proveïdors van rebre contractes menors de diferents serveis de l'ajuntament que conjuntament podrien superar el límit establert, en alguns casos són contractes amb finalitats diferents, per la qual cosa no hi hauria cap incidència a ressaltar.

En altres casos en què els objectes dels contractes són similars, i que poden estar subscrits per diferents serveis municipals, l'informe estableix que seria recomanable fer aquesta contractació de manera conjunta.



Sense conseqüències legals

En aquest sentit, la Intervenció municipal especifica que la seva recomanació en cap cas té conseqüències de caràcter legal o normatiu ja que el seu únic objectiu és la millora dels procediments que es fan a l'Ajuntament. L' anàlisi de la contractació és una de les tasques de verificació que la Intervenció té l'obligació de realitzar anualment.

Sala manifesta, en la mateixa línia, que la intenció del govern municipal és continuar avançant en aquest procés de millora i l'evidència és que per primera vegada aquest informe anual de control financer té aquest nivell de detall. Per aquest motiu, es mostra sorprès per l'acusació de manca de transparència quan tota aquesta informació s'ha fet pública en una comissió informativa en la qual s'han exposat de forma detallada totes les dades de l'informe als diferents grups municipals.

Pel que fa la petició perquè es posi ordre en la contractació municipal, el regidor destaca que amb l'entrada en vigor de la nova llei de contractes des del 9 de març passat aquestes circumstàncies ja no s'haurien de produir, ja que s'incorpora un control a priori respecte de la contractació menor, imports i objectes a contractar.