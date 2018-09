Homenatge a la centenària Cándida Josefa Orts

?L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i Mercè Rosich, regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, van visitar dijous l'exprofessora Cándida Josefa Orts Rodríguez, nascuda el 20 de setembre del 1918 a Alacant, per lliurar-li un obsequi i un ram de flors en nom del consistori per commemorar que feia 100 anys. L'homenatge es va celebrar a l'habitatge on resideix, al carrer Ferrer Vidal, en un acte festívol que va tenir lloc al vespre i en què van participar alguns dels seus familiars i veïns que la van felicitar. Cándida Josefa Orts Rodríguez és vídua, té dos fills, quatre nets i quatre besnets.