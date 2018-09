Malalts d'Alzheimer reclamen més visibilitat

En poc més d'una hora ja s'havien recollit 250 firmes per donar suport al manifest que recull com volen ser tractades les persones amb deficiència de memòria, ahir al matí, a la Ben Plantada de Manresa. La iniciativa s'emmarcava dins les accions que van tenir lloc al llarg de la jornada a la ciutat amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer.

El recull de signatures forma part de la campanya impulsada per la Fundació Catalunya La Pedrera en el marc del programa Rems (Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salut). L'objectiu de la jornada era «donar visibilitat a les persones que pateixen aquesta demència», deia Bet Cartaña, psicòloga del programa. Per això eren els mateixos afectats els que explicaven als manresans que s'adreçaven a l'estand que volien ser tractats amb respecte.

«Quan una persona comença a patir aquesta malaltia, sembla que ja no compti per a la gent. Se la tracta diferent i se la infantilitza, se la deixa de considerar com una persona adulta que encara pot decidir per ella mateixa i que té opinió», assenyalava Cartaña. «A més a més, de vegades, la gent parla de les persones amb demència com si no hi fossin, però les tenen just al seu davant», afegia la psicòloga.

10 bones pràctiques

Amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, el programa es va repartir en 25 poblacions catalanes, entre aquestes Manresa, per explicar el manifest que inclou 10 bones pràctiques sobre com tractar les persones amb demència, les quals eren redactades per ells.

Entre aquests consells, «un dels més destacats és parlar-los de forma clara i senzilla, perquè amb les explicacions llargues es poden perdre en la conversa», destacava la psicòloga. Una altra bona pràctica que inclou el manifest és tractar els malalts de demència amb dignitat. «No se'ls ha d'infantilitzar o parlar com a nens petits», destacava Cartaña.

D'altra banda, una idea molt important que afirmava la psicòloga era «parlar amb ells de forma respectuosa». Per això és important fer actes de conscienciació i visualització com els d'ahir. «Per exemple, hi ha comerciants que, a vegades, no saben com atendre a les persones amb Alzheimer que van al supermercat i que, quan hi arriben, estan desorientades o no recorden què anaven a buscar. La seva ajuda, tot i que pot ser amb tota la bona del fe del món, pot acabar de complicar-ho encara més», deia. «Si et trobes algú desorientat és aconsellable atendre'l i no mirar cap a una altra banda o tractar-lo diferent», manifestava.

Paral·lelament, la iniciativa també promou grups d'ajuda familiar amb gent que comparteix la mateixa situació. Allà tothom pot expressar lliurement com se sent i se'ls hi dona consells per enfrontar situacions diàries.