Una metodologia que expressa en euros les accions socials dutes a terme

L'estudi per calcular el Valor Social Integrat de la Fundació Ampans s'ha dut a terme seguint una metodologia innovadora impulsada per la Universitat de Deusto i conjuntament amb un grup d'entitats del grup Clade (Grup Empresarial d'Economia Social), segons van explicar ahir els responsables de la institució.

Per fer l'estudi s'ha tingut en compte valors econòmics com el salaris dels treballadors de la fundació, proveïdors, clients comercials o els impostos que es paguen, i també valors socials com els que aporta Ampans als seus usuaris, bàsicament persones amb una discapacitat intel·lectual i en risc d'exclusió social, l'atenció a les famílies, als seus professionals i a la societat. Els principals valors socials que es tenen en compte s'han identificat després de fer entrevistes a una trentena de persones a qui se'ls hi va demanar quina valors creien que aportava Ampans.

Aquests últims, els valors socials, són els difícils de calcular i traslladar en euros. Segons el director de qualitat de la fundació, Jordi Mir, s'ha fet «seguint criteris de la metodologia que estableix un comparatiu amb un estàndard real. Per exemple, hem comptabilitzat les hores de formació que hem destinat als estudiants que venen a fer pràctiques a Ampans i l'hem transformat en un valor econòmic, que és el cost real que tindrien en un centre docent». O el que li costaria a l'Administració un contracte de treball fix per a una persona discapacitada. De tots els càlculs en surten els 57,1 milions de l'exercici del 2017 i els 54,9 del 2016.

També hi ha una variable de valor emocional. En aquest cas, però, no s'han tingut en compte ni traduït en diners.

Per al director general d'Ampans, Toni Espinal, és una «bona metodologia que de ben segur que anirà avançant i s'anirà perfeccionant».