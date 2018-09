Per altra banda, Josep Maria Sala puntualitza que els altres concursos a què fa referència el PSC –el Museu Comarcal, l'enllumenat públic i la gespa artificial al camp de futbol de la Mion- «no tenen res a veure amb aquesta qüestió, que només fa referència als contracte menors, sinó a altres procediments amb licitació o concurs que tenen una tramitació i uns requeriments molt diferents. Per tant, considera, són qüestions que no caldria barrejar».

En aquest sentit, recorda que en el cas de les obres del Museu Comarcal es van aturar a causa dels incompliments de l'empresa adjudicatària.

En aquest cas, considera que l'Ajuntament ha actuat degudament, ja que l'empresa no estava complint amb el contracte i l'incorrecte per part de l'Ajuntament hauria estat no fer res, i deixar que l'empresa anés incomplint amb terminis i altres aspectes establerts al plec de clàusules.

Pel que fa als altres dos contractes que esmenta, el de manteniment de l'enllumenat públic i el de la gespa del camp de la Mion, assenyala que estan aturats per la interposició d'uns recursos per part d'uns tercers. El regidor considera que els serveis municipals «han actuat correctament, seguint els tràmits que toquen», i afegeix que s'espera la resolució d'aquests recursos per a poder procedir amb la contractació.