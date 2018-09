El servei de traumatologia de la Clínica fa deu anys i projecta una ampliació d'espais

L'increment sostingut de la demanda de serveis que ha experimentat el Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR) els últims anys, aboca els seus responsables a afrontar l'ampliació de l'àrea de consultes externes i especialitzades, així com la de l'espai físic de la sala de rehabilitació de l'entitat amb seu a la Clínica, just quan es compleix una dècada de la seva constitució.

En aquests deu anys, l'organisme que va prendre el relleu del Centre de Medicina de l'Esport, per dotar-lo d'un servei integral, i complementar la seva oferta medicoesportiva amb l'atenció traumatològica a les persones afectades per accidents de trànsit, laborals o produïts en l'àmbit escolar, així com als mutualistes, ha fet fins a 720.000 actes assistencials, que abasten des de l'atenció a les urgències traumatològiques de la Clínica fins a la rehabilitació dels pacients, passant pel seu acurat seguiment a les consultes externes o especialitzades, i si s'escau, el seu tractament quirúrgic.

Atendre tot el procés mèdic

Tal com rememora el doctor Joan Camí, cap del Servei de Traumatologia de la Clínica i, per tant, màxim responsable del CIMETIR «l'ideòleg del centre va ser el doctor Albert Estiarte. El 2008 l'oferta mèdica privada de la nostra especialitat era molt limitada a Manresa i no existia una entitat que oferís un servei integral en un mateix espai físic». Per optimitzar recursos, es va transmutar el Centre de Medicina de l'Esport, gestionat des de començaments de segle per la Fundació Althaia, en el nou ens. Així, d'una banda, s'ampliaven els serveis de l'organisme coordinat per la doctora Carme Comellas, que, des d'aleshores, a més de les clàssiques revisions medicoesportives, podia oferir als seus pacients el tractament, seguiment i rehabilitació de les lesions que tinguessin. I, de l'altra, es dotava la Catalunya Central d'un centre de referència en el tractament de les patologies de l'aparell locomotor a tot tipus de mutualistes.

El doctor Camí remarca que «els objectius fundacionals del CIMETIR s'han acomplert amb escreix. Ara, el nostre àmbit d'actuació ultrapassa els pacients que han tingut accidents de trànsit, laborals o escolars. També atenem persones de la tercera edat que tenen contractada una mútua privada amb la qual hem signat un conveni, afectades per manifestacions agudes d'una malaltia de fons de caràcter degeneratiu». Aquest fet explica, tal com remarca el doctor Camí, que durant el 2017 el servei d'urgències traumatològiques del CIMETIR hagi atès, a a més, 35.000 usuaris, és a dir, una mitjana superior a la trentena d'atencions diàries.

Per a Joan Camí, «durant aquesta dècada, la direcció de la Clínica ha fet una bona feina de captació de tot tipus de mútues i s'ha aconseguit que moltes entitats esportives tinguin un bon feedback amb les nostres instal·lacions». El màxim responsable del CIMETIR destaca que «som l'únic centre del nostre àmbit geogràfic que ofereix una atenció traumatològica integral». «Per això, el boca a boca també ens ajuda a créixer», sentencia.

Des de la creació del CIMETIR, la Clínica de Sant Josep s'ha dotat d'un traumatòleg d'urgències en servei les 24 hores del dia, ja sigui de forma presencial o amatent al telèfon. Fins a una quarantena de professionals treballen en un centre que, a més de la propera ampliació del seu espai físic, ofereix «tractaments amb factors de creixement per a les lesions musculars, tendinoses o lligamentoses» i que el un futur vol aplicar «teràpies amb cèl·lules mare».