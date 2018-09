Veïns aparquen al solar de la Gravera de forma irregular

Veïns dels barris Mion-Puigberenguer i Saldes-Plaça Catalunya ja utilitzen el solar que hi ha a tocar del camí de la Gravera per aparcar-hi. Malgrat que l'Ajuntament va confirmar a Regió7 a mitjan setembre la seva voluntat d'habilitar un aparcament dissuasiu en aquest terreny privat, encara no s'ha arribat a cap acord amb els propietaris, de manera que els vehicles que hi estacionen ho fan de forma irregular.

Aquest solar, situat a la confluència amb l'avinguda de Tudela, va ser utilitzat com a espai per a aplec de materials durant les obres del camí de la Gravera. Actualment l'Ajuntament està negociant amb la propietat un acord per poder-ne fer ús i adequar-lo com a aparcament gratuït, però l'acord no està tancat.

Si finalment prospera, caldrà fer a la finca alguns treballs d'adequació, segons fonts municipals.