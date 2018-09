Esquerra homenatja a Manresa les preses i exiliades a causa del procés

Que les dones preses, exiliades o encausades a causa del procés sobiranista no caiguin en l´oblit. Aquest ha sigut el sentit de l´acte que Esquerra Republicana al Bages i a Manresa ha organitzat aquest diumenge a la tarda a la plaça Sant Domènec, que s´ha omplert. L´acte ha comptat amb la participació dels pares de Marta Rovira, exiliada a Suïssa; la mare de la sallentina Anna Gabriel, també exiliada a Suïssa.

A més a més hi ha hagut una connexió telefònica en directe amb la consellera cessada Meritxell Serret, que és Brussel·les, i s´han llegit sengles cartes escrites expressament per a l´ocasió de la també consellera Dolors Bassa i de la Presidenta del Parlament Carme Forcadell. Aquest diumenge ha fet just sis mesos que són a la presó. Els parlaments reivindicatius s´han combinat amb amb actuacions musicals i també culturals.

«República és nom de dona», ha recordat Joan Rovira, pare de la secretària general d´ERC a l´exili, Marta Rovira, durant una emotiva intervenció que ha estat molt aplaudida.

A continuació ha afirmat que «a les dones us ha tocat sempre lluitar en tots els aspectes, tot i que el protagonisme sigui sempre pels homes». De la seva filla ha dit que «es va exiliar per dignitat perquè la volien fer callar, separar de la seva filla de 7 anys i privar-la de llibertat». Ha comentat que l´exili l´ha afectada i li suposa molt d´esforç, i s´ha demanat «quina relació hi ha entre la unitat d´Espanya i els drets fonamentals». Per això cal reivindicar-la, igual que totes les altres preses i exiliades perquè «no es tracta de política, sinó d´un acte de justícia, humanitat i dignitat».

Finalment ha convidat tothom a reivindicar els drets, llibertat, justícia i democràcia. «Sense vosaltres la causa estaria perduda».

A l´escenari hi havia imatges de totes les preses i exiliades per motius polítics: Merixell Serret, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Marta Rovira, Anna Gabriel i Clara Ponsatí, amb el lema «lliure». També es va fer esment de l´activista Tamara Carrasco i de les polítiques amb una causa pendent.

Serret ha intervingut des de Brussel·les per demanar constància. Maribel Sabater, la mare d´Anna Gabriel, ha esperonat la gent a «superar totes les pors, perquè sinó ens paralitzen».

Bassa ha relatat a la seva carta que no estava preparada per anar a la presó i ha demanat que ningú no s´acovardeixi, i Forcadell ha defensar el feminisme com a eina per fer un canvi social. També ha deixat escrit que «el nostre delicte ha sigut defensar la democràcia i la llibertat. No deixeu que diguin una altra cosa».

A l´acte hi han participat dirigents locals i comarcals d´Esquerra. També hi era present la delegada del Govern a la Catalunya central, Alba Camps; la diputada i membre de la Mesa del Parlament, la santvicentina Adriana Delgado; i la senadora Mirella Cortès.

Durant la tarda hi ha hagut actuacions musicals, d´acrobàcia, teatre d´humor, lectures dramatitzades i, al final, música amb Anaïs Vila, que ha interpretat les peces «Em perdo» i «Que tinguem sort».

L'acte l'han tancat les representants d'Esquerra a la secretaria d'Igualtat. En nom de totes elles, Àdria Mazcuñán ha afirmat que "toca reivindicar-les perquè sempre són les grans oblidades".