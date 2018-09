Althaia ha participat en nou assajos clínics des del 2015 vinculats amb l'Alzheimer

La recerca mèdica en l'Alzheimer és un puntal per millorar el servei assistencial en el futur i desenvolupar fàrmacs que ajudin a frenar l'avenç de la malaltia. Per aquest motiu especialistes d'Althaia i la Unitat Ambulatòria de Demències del Bages (que lidera l'Hospital de Sant Andreu, però té un equip mèdic amb especialistes dels dos centre sanitaris) han participat en els darrers tres anys en nou assajos clínics per provar l'efectivitat dels medicaments que desenvolupen farmacèutiques i altres centres de recerca. Quatre dels projectes d'investigació encara estan en actiu.



Els dos centres sanitaris de Manresa, que amb la Unitat Ambulatòria de Demències del Bages és una de les ciutats del país capdavanteres en servei assistencial als malalts d'Alzheimer, està immersa en la investigació. «Hi ha assajos clínics que aviat es portaran al dia a dia del centre sanitari. Actualment hi ha proves que se centren en l'estudi de determinades proteïnes, a partir del líquid cefaloraquidi, que pot ajudar a confirmar una diagnosi en casos dubtosos. Ara està en fase experimental, però aviat entrarà en la nostra pràctica diària. De fet, ja se n'ha parlat amb el cap de laboratori. Es faria en casos concrets i serviria, també, per detectar la malaltia en una fase primigènia», explica el neuròleg de l'equip, Josep Maria Soler.



Es tracta d'una pràctica que pot ajudar a detectar la malaltia en pacients en les primeres fases o, fins i tot, quan encara no ha manifestat cap símptoma de tenir-la. De fet, la prova consisteix en una punxada lumbar i per aquest motiu estaria reservat –si encara no hi ha cap evidència– per a pacients amb sospites fefaents que la podrien desenvolupar perquè tenen parents que la pateixen. En tot cas, els assajos clínics en què participa la Unitat Ambulatòria de Demències del Bages estan centrats, com tota la resta, en la detecció precoç i en la recerca d'un fàrmac que freni la malaltia o eviti que avanci ràpidament. I és que els especialistes tenen clar que l'Alzheimer comença a actuar en l'organisme anys abans que els pacients en percebin els símptomes.



Tot i els esforços que s'hi destinen, Soler lamenta que «encara no hi ha cap medicament eficaç que aturi o freni la malaltia» tot i que ja se'n comercialitzen alguns que «ajuden que no avanci ràpidament, tot i que tenen la seves limitacions». Tot i això, Althaia, juntament amb els especialistes del l'Hospital de Sant Andreu de la Unitat Ambulatòria de Demències, col·laboren en la fase experimental de fàrmacs juntament amb hospitals d'altres països.



En els assajos clínics participen els pacients que volen formar part d'aquesta fase experimental dels medicaments que estan en període de prova i se segueixen estrictament els protocols marcats per les mateixes farmacèutiques, que volen experimentar amb el fàrmac que desenvolupen, i les autoritats sanitàries. «Mirem d'implicar el màxim de pacients possible i que reuneixin el perfil idoni per a cada assaig clínic», afegeix el doctor Joan Catena, metge geriatre del centre. Els assajos tenen una durada variable que pot anar dels tres als cinc anys. La Fundació Althaia, la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM) i la Unitat d'Investigació Clínica (UDIC) tenen un conveni de col·laboració per portar a terme assajos clínics de nous fàrmacs, sobretot en l'àmbit de la neurologia i, més específicament, en el camp de les demències. «L'objectiu és que les persones d'edat avançada tinguin més qualitat de vida. La recerca també repercuteix en la formació i el coneixement del mateix centre sanitari», destaca.

Proves en el camp assistencial



Els projectes de recerca en què està implicada la Unitat Ambulatòria de Demències del Bages no se centren només en l'avenç dels fàrmacs per tractar la malaltia, sinó també en la millora del servei assistencial. En aquest sentit, estan immersos en un projecte europeu que aprofita les noves tecnologies per difondre informació al pacient i als seus familiars. «La proporcionem a través d'una tauleta. Per mitjà d'una adreça electrònica pugem informació útil per al pacient i la família. Es tracta d'una prova pilot en què els parents que hi participen poden tenir totes les dades necessàries sobre la malaltia i suposa un benefici quant al coneixement de l'Alzheimer entre els qui el pateixen i les persones que els envolten. Tot i no ser un projecte de recerca sobre possibles curacions de la malaltia, es tracta d'una iniciativa important perquè el coneixement de la malaltia i l'assistència als malalts és molt important en aquests casos», afirma el doctor Catena.



Per altra banda, i també en el camp assistencial, i més concretament sobre la qüestió de la contenció a pacients ingressats a l'Hospital de Sant Andreu, el centre fa palès que els professionals segueixen rigorosament els protocols de contenció. L'equip mèdic assegura que només en fa en casos molt concrets, quan un pacient d'edat avançada té síndrome confusional i hi ha risc que es lesioni.