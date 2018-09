Un entrepà d'un quilòmetre de llarg servirà per recollir fons per a Pediatria d'Althaia

Un entrepà d'un quilòmetre de llarg servirà per recollir fons per a Pediatria d'Althaia

Aquest pròxim dissabte es durà a terme la primera acció popular per recollir fons per millorar l´atenció infanto-juvenil de la Fundació Althaia de Manresa. Es tracta d´un entrepà solidari que farà mil metres d´allargada. L´activitat es durà a terme de 6 de la tarda a 9 del vespre al passeig de Pere III i el carrer Guimerà. La iniciativa està impulsada pel Gremi d´Hoteleria i Turisme del Bages i l´entitat Manresa + Comerç, amb el suport de l´Ajuntament de Manresa i la Fundació Althaia.

Els detalls d´aquesta iniciativa han estat presentats aquest dilluns, a la terrassa del Restaurant Atenes, al Passeig de Manresa, per Mercè Rosich, regidora de Salut de l'Ajuntament de Manresa; Diego Sánchez, president del gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages; Tània Infante, presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), Manresa+Comerç; Antònia Raich, Unitat de Participació i Mecenatge d'Althaia; Toni Bravo, representant Running Bravo. Han assistit també el regidor de Comerç, Jaume Arnau; Ignasi Llobet (Supermercats Llobet); Antoni Erro (Federació AAVV); Beatriu Dorado (CaixaBank); i Elies Sala (Fundació Alícia).

Mercè Rosich ha mostrat la seva satisfacció per la celebració d´un acte d´aquest tipus que preveu "serà una gran festa popular, amb una causa solidària per posar en marxa el nou servei d´Althaia". La regidora de Salut han animat tothom a participar i ha tingut paraules d´agraïment a un munt de persones i entitats que hi col·laboraran i faran possible aquest esdeveniment.



5.000 entrepans

Diego Sánchez ha explicat que "es faran uns 5.000 entrepans que ocuparan una llarga taula des de la Ben Plantada a Crist Rei, i continuaran pel carrer Guimerà". El darrer tram del Passeig estarà ocupat per la caminada de l´activitat saludable que organitza Bravo Running. El president del Gremi d´Hoteleria s´ha mostrat convençut que "serà un èxit segur" i s´ha felicitat "per la resposta que està tenint d´empreses, entitats i persones a títol individual que estan disposades a treballar per aquesta iniciativa solidària".

Durant el dissabte hi haurà la venda d'entrepans més un refresc per un import de 5 euros, però la venda de l'entrepà es farà prèviament gràcies als comerços i als restauradors col·laboradors que hauran comprat 10 metres d'entrepà per un import de 200 euros, entenent que de cada metre en sortiran cinc entrepans.

Menú ignasià

L´entrepà seleccionat per aquesta iniciativa serà de llonganissa curada, que està inspirat –segons els treballs de coneixement de l´Ajuntament de Manresa, el Gremi d´Hoteleria i la Fundació Alícia- en l´alimentació del personatge més universal de la ciutat de Manresa, Sant Ignasi, i en la gastronomia més aproximada de l´època del pelegrí de Loiola.

El subministrament d´aquesta llonganissa va càrrec de Supermercat Llobet i per decidir el producte es va inspirar, segons ha explicat Ignasi Llobet, en com es treballava el producte "llonganissa bisbe celler" en l´època ignasiana a la masia de Sant Miquel, a Solsona.

Tània Infante també ha coincidit a ressaltar "el gran suport sense ànim de lucre de comerciants i entitats" i ha subratllat el fet que "aquest proposta coincideix amb la celebració de la festa comercial Shopping Night –de 8 a 12 de la nit-, que permetrà reforçar l´ambient a la ciutat".

També és prevista una caminada-activitat saludable popular, Bravo Running, que per 10 euros es pot aconseguir una samarreta i l´entrepà amb refresc, una activitat limitada a 300 persones. Toni Bravo ha dit que "aquesta caminada-activitat saludable es farà a la darrer tram del Passeig, on es podrà una activitat d´1 km aproximadament".



Atenció infanto-juvenil

Antoni Raich ha explicat l´entrepà solidari està adreçat a donar suport "per primera vegada" al projecte que preveu la creació d´una nova unitat d´hospitalització psiquiàtrica infanto-juvenil, que comptarà amb 12 llits i "estarà dissenyada per desenvolupar un model d´atenció integral en salut mental pels nois i noies que presentin episodis aguts que requereixen hospitalització i que fins ara havien de ser derivats a altres hospitals més llunyans".

Així mateix es preveu millorar l´atenció pediàtrica amb una reforma dels espais, augmentat els recursos per serveis com el Pallapupes o altres serveis similars que faciliten l´adaptació del nen al procés de tractament, invertir en tecnologies que permetin millorar les eines diagnostiques i evitar derivacions a altres Hospitals per a la realització de proves pediàtriques.

És la segona campanya de participació i mecenatge que porta a terme la Fundació Althaia. La primera, que encara no s´ha tancat, ha permès obrir aquest mateix any el nou hospital de dia d´Oncologia i Hematologia. Pediatria és el nou objectiu de la fundació sanitària i assistencial de Manresa.