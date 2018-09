L'exposició de Playmobil al Museu de la Tècnica ha superat els 2.000 visitants

Per primer cop, la mostra de Playmobil s´ha fet al Museu de la Tècnica

Més de 2.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Museu de la Tècnica de Manresa per contemplar la tercera mostra de Playmobil que s'ha exposat des de divendres fins ahir.

Centenars de figures de les famoses joguines han atret un públic bàsicament familiar. Els visitants han pogut veure des d'una recreació d'una guerra de pirates fins a una ciutat amb accions de la vida quotidiana. També una batalla napoleònica, una reproducció de l'oest amercià, un conte de fades, una ciutat victoriana noucentista o un hospital, que en aquest cas s'ha caracteritzat com si fos d'Althaia. També s'hi han exposat una dotzena de diorames de Playmobil realitzats per membres de l'associació Click&Clack i també per aficionats amateurs.

Per primera vegada, l'exposició s'ha dut a terme al Museu de la Tècnica de Manresa. Això ha permès que molts dels visitants descobrissin un espai nou de la ciutat que per a molts era desconegut.