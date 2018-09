El pare de Marta Rovira defensa el paper de les dones en el procés, a Manresa

Que les dones preses, exiliades o encausades a causa del procés sobiranista no caiguin en l'oblit. Aquest era el sentit de l'acte que ERC al Bages i a Manresa va organitzar ahir a la tarda a la plaça Sant Domènec. Va tenir la participació dels pares de Marta Rovira, exiliada a Suïssa, i la mare de la sallentina Anna Gabriel, també exiliada a Suïssa. Hi va haver una connexió telefònica en directe amb la consellera cessada Meritxell Serret, que és a Brussel·les, i es van llegir sengles cartes escrites expressament per a l'ocasió de la també exconsellera Dolors Bassa i de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Ahir va fer just sis mesos que són a la presó. Els parlaments reivindicatius es van combinar amb actuacions musicals i culturals. Aproximadament 300 persones van seguir l'acte.

«República és nom de dona», va recordar Joan Rovira, pare de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, durant una intervenció que va ser molt aplaudida. «Deixeu-me esbafar», va dir d'entrada. A continuació va afirmar que «a les dones us ha tocat sempre lluitar en tots els aspectes, tot i que el protagonisme sigui sempre per als homes». De la seva filla va dir que «es va exiliar per dignitat perquè la volien fer callar, separar de la seva filla de 7 anys i privar-la de llibertat». Va confessar que a la família va causar «desorientació» i es va demanar «què té a veure la unitat d'Espanya davant els drets fonamentals». Per això va dir que cal reivindicar-la, igual que totes les altres preses i exiliades. «No és política, sinó un acte de justícia, humanitat i dignitat». Finalment va convidar tothom a reivindicar drets, llibertat, justícia i democràcia. «Sense vosaltres la causa estaria perduda».

A l'escenari hi havia imatges de totes les preses i exiliades per motius polítics: Merixell Serret, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Marta Rovira, Anna Gabriel i Clara Ponsatí, amb el lema «Lliure». També es va fer esment de l'activista Tamara Carrasco i de les polítiques amb una causa pendent.

Serret va intervenir des de Brussel·les per demanar constància. Maribel Sabater, la mare d'Anna Gabriel, va esperonar la gent a «superar totes les pors, perquè sinó ens paralitzen». Bassa va relatar en la seva carta que no estava preparada per ser a la presó i va demanar que ningú no s'acovardeixi, i Forcadell va defensar el feminisme com a eina per fer un canvi social. També que «el nostre delicte ha sigut defensar la democràcia i la llibertat. No deixeu que diguin una altra cosa».

La responsable de Política d'Igualtat d'ERC al Bages, Àdria Mazcuñan, va cloure l'acte dient que «toca reivindicar-les perquè són les grans oblidades».