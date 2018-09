Veïns del Xup es mobilitzen per netejar la llera de la riera

?La brigada anomenada Riera viva, formada per famílies del barri del Xup, s'ha mobilitzat aquest cap de setmana per fer una neteja exhaustiva de la llera de la riera de Rajadell. És una iniciativa de l'associació de veïns per promoure l'entorn natural del barri. Durant la jornada s'ha recollit tot tipus de deixalles, com ara mobles o runa. Han constatat, però, que hi havia menys brutícia que no pas altres anys.