«Cal escoltar la gent que s'estima el barri»

Preguntat sobre què recomanaria al seu substitut, l'encara comissionat, Adam Majó, ha respost que li diria que «a Manresa no volem ressuscitar el Centre Històric, perquè no està ni ha estat mai mort. Que se l'estimi tal com és i que treballi per millorar-lo, no pas per canviar-lo. El Centre Històric de Manresa és un model, perquè és un lloc on es pot viure, és punt de trobada, comercial, patrimonial... Té aquesta combinació, no té un sol punt fort i això és el que hem de preservar. És evident que hi ha molts problemes concrets a resoldre. Que ho faci, miri de millorar-lo i resoldre els problemes. I que s'escolti la gent que estima el barri, que és molta».

Majó va ser regidor a l'Ajuntament de Manresa per la CUP i el 2016 va assumir el càrrec de comissionat del Centre Històric creat per l'equip de govern de CiU.



Relleu com més aviat millor

L'alcalde Valentí Junyent ha afirmat que la voluntat del govern és «trobar un relleu com més aviat millor». Ha recordat que d'entrada serà una tasca per vuit mesos, pel fet que es tracta d'un càrrec de lliure designació, que cessarà la seva activitat abans de les eleccions municipals del maig i la seva continuïtat dependrà de la voluntat del futur govern.

Per al primer tinent d'alcalde, Marc Aloy, hi ha un cas que exemplifica el treball en xarxa facilitat pel comissionat: a la cantonada carrer de la Mel amb carrer d'Urgell, hi havia un edifici de propietat municipal, els antics Marbres Prunés, en desús i en males condicions. «Amb la intervenció del comissionat, es van posar d'acord diversos departaments: Urbanisme va enderrocar l'edifici i va endreçar l'espai; Barris va fer que s'hi posés nom; Cultura hi va fer pintar un mural extraordinari; Joventut va incentivar que s'hi fessin jocs al carrer; i Comerç va gestionar el tema de la terrassa d'un bar. Era un espai rònec i deixat que donava mala imatge, i hem aconseguit que sigui esplèndid. I amb molt pocs recursos», ha afirmat el regidor Aloy.