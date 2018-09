La campanya per millorar Pediatria d'Althaia s'inicia amb un entrepà solidari

Dissabte que ve es durà a terme la primera acció popular per recollir fons per millorar l'atenció infantojuvenil i el servei de Pediatria de la Fundació Althaia de Manresa. Es tracta d'un entrepà solidari que farà mil metres d'allargada (vegeu Regió7 del 26 de juliol). Ahir es va presentar la iniciativa.

L'activitat es durà a terme de 6 de la tarda a 9 del vespre al passeig de Pere III i al carrer Guimerà. La iniciativa està impulsada pel Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages i l'entitat Manresa + Comerç, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Althaia.

A la presentació el president del Gremi d'Hoteleria, Diego Sánchez, va assegurar que «es faran uns 5.000 entrepans que ocuparan una llarga taula des de la Ben Plantada a Crist Rei, i continuarà pel carrer Guimerà». El darrer tram del Passeig estarà ocupat per la caminada de l'activitat saludable que organitza Bravo Running. Sánchez es va mostrar convençut que «serà un èxit segur» i es va felicitar «per la resposta que està tenint d'empreses, entitats i persones a títol individual que estan disposades a treballar per aquesta iniciativa solidària».

L'entrepà, que serà de llonganissa curada com a l'època de sant Ignasi, més un refresc, costarà 5 euros. És la primera iniciativa d'un projecte de mecenatge que impulsa Althaia per millorar l'atenció pediàtrica. Inclou una unitat d'atenció psiquiàtrica infantojuvenil. Actualment no n'hi ha cap a la Catalunya Central. Una campanya de mecenatge també ha fet possible el nou hospital de dia d'Oncologia i Hematologia.