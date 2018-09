Més de 26.000 punts de ganxet serveixen per denunciar els maltractaments a la gent gran

Més de 26.000 punts de ganxet configuren un tapís de llana de gairebé 6 metres d'allargada i més d'un d'amplada que reivindica que es tracti bé la gent gran. Sobre un fons grogenc s'hi pot llegir el lema «Tracta'm bé» amb lletres blaves. Ahir a la tarda es va penjar al segon tram del passeig de Pere III, entre plaça Espanya i Crist Rei. Va ser el punt de sortida de les activitats que es duran a terme a Manresa amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans.

La iniciativa ha sigut de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa. «Som molt sensibles al tema de la gent gran», va dir el seu president, Toni Erro.

Un grup de dones de diverses associacions de veïns de Manresa són les que han elaborat el tapís, puntada a puntada, amb cadenetes i pilanets, van explicar. Ahir bona part d'elles van seguir amb atenció tot l'operatiu per penjar la seva obra, un exemple d'esforç en comú per a una mateixa causa, al Pere III.

El tapís està format per més de 500 quadrats o, com van especificar les seves autores, granny squares. Després es van cosir tots fins a enllestir l'original pancarta feta de ganxet de llana. En la seva elaboració hi han participat bàsicament dones grans de les associacions de veïns de la Sagrada Família, Valldaura, la Carretera de Santpedor i la Balconada. També hi ha col·laborat la de Plaça Catalunya-Saldes.

Per a la dirigent veïnal de la Sagrada Família, Marina Hosta, tot i que hi ha «famílies que fan el que poden, en general la gent gran no està ben tractada. És un problema que s'ha de visibilitzar». En aquest cas amb la pancarta de ganxet.

La campanya «Tracta'm bé» va néixer al Solsonès i l'han adoptat diverses ciutats i comarques. A Manresa també s'han editat uns cartells amb lemes del que serien exemples de tractar bé les persones grans. Hi ha frases com «Estar atents a les necessitats de la gent gran és un bon tracte» o «Promoure l'autonomia de la gent gran és un bon tracte».