El Puigmercadal i el Gremi d'Hoteleria s'estrenen oferint tapes variades

La Shopping Night arriba a la setena edició. La jornada omplirà d'ambient el Centre Històric –l'any passat ja s'hi va sumar l'Associació de Comerciants Sobrerroca, plaça Major i voltants– i tot el centre comercial manresà aquest dissabte, 29 de setembre, de 8 del vespre a 12 de la nit.

El mercat de Puigmercadal s'estrena com a espai on tindran lloc algunes de les activitats programades, com ara el contacontes infantil. A banda, i també com a novetat, els paradistes del Puigmercadal oferiran tapes variades que es podran degustar al llarg del vespre. Ho faran en col·laboració amb el Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages, que participa per primera vegada a la Shopping Night. Entre els clients dels establiments del gremi (aproximadament una trentena) se sortejaran vals de consum.



Tallers infantils i Pilates aeri

Josep Maria Camps, gerent de Llobregat Serveis Firals, empresa organitzadora del certamen, va assegurar ahir que un dels objectius d'aquesta edició és «obrir nous horitzons i promoure les activitats participatives» entre els compradors. És per això que s'han programat activitats per a totes les edats durant les quatre hores que dura la Shopping. Destaquen els tallers infantils que es faran a La Lionesa i a la botiga Pas a Pas, així com el que oferirà Uró Joiers, on s'aprendrà a confeccionar una joia, i una mostra de Pilates aeri oberta al públic al primer tram del Passeig a càrrec de l'estudi Elena Vers.

A més, hi haurà actuacions de música en viu a la Plana de l'Om, al carrer Casanovas i al carrer Nou; tastets de reflexoteràpia a Sant Domènec; discjòqueis en diferents espais; exhibicions de ball a Sant Domènec i Crist Rei; un castell inflable a la Muralla del Carme; i una exhibició d'agilitat canina al carrer Guimerà, entre d'altres.