El govern obre el nou procés participatiu amb 8 projectes encara sense executar

L'Ajuntament de Manresa ha obert el nou període de presentació de projectes als pressupostos participatius del 2019.

Ho fa arrossegant encara 8 projectes sense materialitzar: un del 2016, tres del 2017 i quatre del 2018.

Els projectes no executats coincideixen amb els que necessiten de modificacions del planejament vigent i de redacció de projectes urbanístics, el que equival a una llarga tramitació. Ahir, el regidor de Participació, Pol Huguet, va anunciar en roda de premsa que, com l'any passat, l'Ajuntament destinarà 200.000 euros del pressupost municipal a projectes o propostes presentades per entitats o ciutadans que responguin a necessitats del municipi.

Una de les principals novetats d'aquesta edició és l'avançament d'un mes en el període votació, per no fer-lo coincidir amb les properes eleccions municipals. Així, els ciutadans podran votar les propostes presentades de l'1 al 28 d'abril. L'endemà, el 29 d'abril, es faran públics els resultats finals.



A votar als 12 anys

Com l'any passat, per afavorir la màxima participació es manté l'edat mínima de votació en els 12 anys i, per reforçar aquest grau d'implicació dels joves, s'oferiran tallers d'elaboració de projectes a tots els instituts de la ciutat.

Pel que fa a l'elaboració de projectes als instituts, Huguet ha subratllat que «en aquesta edició volem posar èmfasi i fer un esforç extra per incentivar els joves en la presentació de projectes, amb la voluntat de revertir també la baixa participació dels joves en aquest procés».

A final de febrer es coneixeran els projectes definitius que seran duts a votació. Per donar-los a conèixer des de mitjan març i durant l'abril es podran consultar tant telemàticament com físicament en forma d'exposició itinerant per diferents punts de la ciutat. Un cop els projectes hagin estat validats tècnicament, seran presentats en una sessió matinal pels mateixos proposants en la qual les persones que hi assisteixin podran proposar-ne millores.



Votar al Quiosc de l'Arpa

L'objectiu és que la participació no es limiti a votar una o diverses propostes sinó, en una fase prèvia, debatre, buscar millores i arribar a consensos sobre els projectes presentats. La novetat d'enguany és que s'habilitarà un punt d'informació i votació estable durant totes les tardes del mes d'abril al Quiosc de l'Arpa.