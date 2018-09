L'Ajuntament de Manresa aprovarà demà declarar el rei Felip VI persona no grata

El ple de l'Ajuntament de Manresa debatrà demà una proposició conjunta dels grups municipals de CDC, ERC, CUP i DM per declarar Felip VI de Borbó persona no grata a la ciutat de Manresa. Els grups proposants sumen 19 dels 25 regidors municipals, així que tot apunta que tirarà endavant per una àmplia majoria. Els partits que no s'han sumat a la proposició són el PSC, que té tres regidors, i Ciutadans, que en té dos. Per completar els 25 regidors cal sumar-hi el no adscrit Miquel Davins. L'octubre de l'any passat, l'Ajuntament va fer una condemna explícita «de les seves paraules» per no solidaritzar-se amb les persones i les institucions que van patir violència i es va comprometre a no participar en cap acte que tingui la seva presència.