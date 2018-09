La Marató del Silenci de Manresa acaba avui amb la 42a sessió de meditació

arxiu particular

Les sessions de meditació es fan a la plaça Porxada arxiu particular

Avui, dimecres, es durà a terme a Manresa la darrera sessió de meditació col·lectiva que forma part de la Marató del Silenci Compartit a Manresa. Des del 13 de desembre passat, i de forma ininterrompuda, cada setmana un grup de persones s'ha trobat a la plaça Porxada per meditar «en pau per i per a la pau». L'activitat es durà a terme a les 6 de la tarda.

Amb la d'avui s'hauran fet 42 sessions de meditació col·lectiva a l'espai públic, l'equivalent als quilòmetres d'una marató. Es tracta d'una iniciativa que va sorgir motivada per la «greu situació que viu el país», asseguren els organitzadors. S'ha dut a terme durant una hora cada setmana i, en el cas de Manresa, ha estat impulsada pel grup de Zen i ha tingut l'adhesió de diversos grups.

Durant tot aquest temps s'ha fet a la plaça Porxada independentment del temps que feia. S'ha celebrat amb fred, calor o sota la pluja. A les primeres sessions hi van participar una vintena de persones. El grup s'ha anat reduint però s'ha mantingut estable.

Per celebrar que s'ha aconseguit l'objectiu d'assolir les 42 setmanes de la marató manresana, aquest dissabte se celebrarà una trobada en una casa-refugi de Marganell cedida per l'associació Brahma Kumaris. Serà una jornada de meditació i silenci a la qual es convida a participar a tothom qui se senti implicat en aquesta iniciativa.