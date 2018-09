Pilarín Bayés dona una lliçó de vida del que és fer-se gran

Amb una optimista simpatia encomanadissa, la dibuixant Pilarín Bayés va impartir ahir a Manresa tota una lliçó del que suposa fer-se gran: saviesa, tolerància, serenitat, perquè «ja no ens espantem gaire per res», i amor, «perquè podem tenir arrugues a la cara però no en tenim al cor».

Bayés va ser convidada per la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes per participar a la inauguració oficial del curs 2018-2019 de les Aules de la Gent Gran i a l'acte institucional del programa d'activitats per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. Amb la seva peculiar desimboltura i amb el suport d'il·lustracions fetes per ella mateixa, va afirmar que fer-se gran aporta moltes coses bones. «També de dolentes, però formen part de la vida i ens han ajudat a modelar la nostra personalitat. Potser no ho són tant, de dolentes», va afirmar. En una intervenció molt aplaudida, va recordar que jubilació ve del llatí i vol dir felicitat.

L'acte d'ahir, que es va celebrar al saló de sessions de l'ajuntament de Manresa, també es va lliurar el quart premi del Consell de la Gent Gran, que s'atorga a persones que s'hagin significat per la seva tasca comunitària. Va recaure en l'escodinaire i activista social manresà Agustí Perramon. Va quedar sorprès pel guardó. Va agrair el reconeixement dient que «el goig s'experimenta, però no hi ha manera d'explicar-lo».

Per la seva banda, la presidenta de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, Fina Dordal, va emfatitzar que 18 entitats impulsen les aules i els tallers de formació per a la gent gran que es porten a terme a Manresa. Ahir al saló de sessions hi havien representants de totes elles. Per a Dordal «cal fer coses grans per fer més grans les coses per un envelliment actiu i amb dignitat».

A l'acte també hi va intervenir la regidora de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, que va dir que «no és important els anys que tenim, sinó els anys que sentim». L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va ser l'encarregat de la cloenda. «A Manresa tenim molt present que som una Ciutat Amiga de la gent gran», va recordar, i va dir que «volem que se sentin absolutament protagonistes del projecte de ciutat». Va destacar la vitalitat de la Coordinadora i va dir que les «passions no desapareixen, es transformen».