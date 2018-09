Ampans ja té en funcionament el seu nou centre ocupacional

El nou centre ocupacional d'Ampans situat enmig d'una zona residencial de Manresa ja funciona al número 10 del carrer Bernat de Cabrera, al barri de la Carretera de Santpedor.

Adquirit el mes de març passat, a l'espai s'hi fan activitats creatives relacionades amb l'art, la dansa i el teatre, entre d'altres. El pla d'expansió de la fundació pretén acostar els centres ocupacionals als municipis per facilitar els vincles dels usuaris d'Ampans amb els seus veïns i el seu municipi. La previsió és situar vuit equipaments nous al Bages, dels quals ja n'hi ha en marxa un a Sant Joan de Vilatorrada, un a Sallent i el del carrer Bernat de Cabrera. A Manresa és previst obrir-ne dos més, un d'ells al local del carrer Torras i Bages que Ampans va comprar a l'Ajuntament i que havia encabit dependències de serveis socials. El tercer es vol obrir en un barri no tan cèntric, com la Balconada. Fora de la capital bagenca, l'entitat està pendent de tres locals que també han de complir aquesta funció: a Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Sant Fruitós (vegeu Regió7 del 7 d'agost). Ampans preveu per a la creació d'aquests vuit centres una inversió d'un milió i mig d'euros. Ara s'ofereixen activitats a 370 persones amb discapacitat intel·lectual i s'espera atendre'n 430.