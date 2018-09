Aprovació inicial del nou reglament de participació de l'Ajuntament de Manresa

El govern municipal ha dut a l'aprovació del ple municipal de l'Ajuntament de Manresa el nou reglament de participació ciutadana que ha de rellevar l'actual, del 2009. La proposta ha comptat amb el vot favorable de tots els regidors menys els tres de la CUP.

El procés de renovació va començar el mes de febrer del 2017. Es van anunciar quatre sessions als quatre districtes de Manresa, obertes a la ciutadania per tal que hi pogués fer les seves aportacions.

Actualitzar la normativa actual és un dels compromisos del Pla de Govern 2016-2019.

Temes com els pressupostos participatius i les noves fórmules de participació telemàtica no estaven previstos en el reglament vigent i s'ha vist la necessitat d'adaptar-lo.

El reglament de participació és el que regula temes com les intervencions als plens i les consultes ciutadanes. Hi ha possibilitats de participació que no es coneixen. Per exemple, per fer arribar suggeriments no només hi ha les instàncies i l'Oficina d'Atenció Ciutadana, sinó molts altres canals. Així que el reglament també potr tenir una funció pedagògica.

La idea inicial era que Manresa tingués el nou reglament de participació ciutadana a finals de l'any passat.

L'incompliment dels terminis fixats per dotar Manresa d'un nou reglament de participació ciutadana va ser un altre punt que es va posar sobre la taula durant el ple del Consell de Ciutat, el màxim òrgan de participació ciutadana a Manresa, celebrat el pasat mes de març. En aquella ocasió, la resposta del regidor de Participació, Pol Huguet, va ser que es treballava intensament i que era una posició política compartida entre govern i oposició que no seria el calendari el que manaria sinó la consecució de punts d'acord sobre les modificacions que s'haguessin d'introduir per millorar-lo.