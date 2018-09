Campanya per ajudar Arans a continuar

L'Associació per a la Reeducació Auditiva de Nens Sords (Arans) compleix 50 anys d'activitat a Manresa amb una campanya de captació de socis i donacions per poder mantenir obert el servei. Les persones que vulguin associar-se poden trucar al 686 501 699. Per a donacions, el compte és ES15 2100 0017 5102 0043 9698.