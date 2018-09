Fortes afectacions al trànsit per la Shopping

Dissabte coincideixen dos actes al centre de Manresa, la Shopping Night i l'Entrepà Solidari per a Althaia, que tindran afectacions sobre la mobilitat. A partir de les 2 de la tarda i fins a la 1 de la matinada, es tallarà al trànsit de vehicles el carrer Guimerà entre el passeig Pere III i Muralla; el primer i segon tram del Passeig entre Muralla i carrer Guimerà i des del carrer Canyelles. A partir de les 5 de la tarda fins a la 1 h de la matinada no es podrà circular per la banda dreta en sentit descendent del Passeig entre la plaça Espanya i Crist Rei. A partir de 2/4 de 8 de la tarda es tallarà al trànsit de vehicles els carrers Jaume I, Nou, de la Canal, Born, Sobrerroca (des de passatge Amics), Sant Miquel i les muralles del Carme i Sant Domènec, entre carretera de Vic i carretera de Cardona. Els vehicles que circulin per la carretera de Vic en direcció Muralla del Carme es desviaran en direcció a la plaça Infants, on podran fer el canvi de sentit per retornar a la carretera de Vic en direcció sortida ciutat. Els que circulin pel Passeig hauran de continuar cap a la Bonavista o desviar-se pel carrer Canyelles en direcció a Circumval·lació.

Els vehicles que circulin per la carretera de Cardona en direcció al centre ciutat es desviaran per la muralla Sant Domènec cap a la plaça Valldaura. Els vehicles que circulin per la muralla Sant Domènec en direcció al centre ciutat es desviaran per la carretera de Cardona cap a la sortida.

Els usuaris dels guals situats dins la zona de restricció de trànsit hauran de sortir abans de les 2 de la tarda i podran tornar a partir de la 1 de la matinada.