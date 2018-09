Josep Pesarrodona: «Pots fer la força que vulguis, l'e-bike només t'ajuda»

Encara va amb bici?

Sí, surto uns tres cops a la setmana. Faig ciclisme de carretera. A la muntanya també hi vaig, però hi ha algunes pujades que em costen, com una que se´m resisteix i que només he pogut fer fins a la meitat, a Castellfollit.

Utilitza una bici convencional o una d´elèctrica?

En faig servir una de normal. En vaig provar una d´elèctrica en una presentació que es va fer a Madrid fa 4 o 5 anys. Vaig fer-hi una volta i em va agradar.

S´ha plantejat comprar-ne una d´elèctrica per a aquests casos?

Sí, llavors segur que pujo. I ràpid! Hi ha gent que diu que com que encara pot fer força no vol una bici elèctrica. Però és que pots fer la força que vulguis. L´únic és que t´ajuda a fer coses que d´una altra manera no podries. I gaudeixes molt més que amb una normal.

Les bicis elèctriques formen part de la mobilitat del futur?

Seguríssim. I del present també. L´altre dia un client ens explicava que ha estat a Alemanya i que allà tothom va amb bici elèctrica. A més, estic convençut que milloraran l´autonomia de les bateries i això farà que se´n venguin més.