Mingu Camps: «Amb la normal feia 2.500 km i amb l'elèctrica, uns 4.000»

Quina és la seva experiència?

Fa gairebé un any que tinc la bici elèctrica. Faig el mateix que abans i encara més. En aquest any he fet uns 4.000 quilòmetres, mentre que quan anava amb bici convencional en feia uns 2.500. Per a mi, és un tema cíclic: et vas fent gran, no pots sortir tant i quan ho fas pateixes més.

Quin percentatge representa respecte a la bici convencional?

A la colla amb qui surto els dissabtes un 15 o 20%. Però som molts, la més jove té 15 anys i el més gran 73. Ara, a la colla que surt els dimarts un 80% dels ciclistes utilitzen bici elèctrica. Són més grans i van per pistes, no tant per corriols i senders.

Val la pena la inversió?

I tant, jo n´estic molt content. Pel que fa al treball físic... és com tot. Si esculls el grau més alt d´ajuda no fas tant esforç, però si esculls el més baix et canses. I malgrat el pes, jo en gaudeixo molt més.

Està ben vista l´elèctrica, entre els esportistes?

Jo no em miro la bici de forma competitiva, però hi ha molta gent que sí, sobretot dins el món de l´esport. He sigut ben acceptat en totes les colles amb qui he anat. El món del ciclisme ha de respectar l'ús de les e-bikes. Algun cop algú sí que et pot fer una conya, però només això.