Salut mental, cronicitat, innovació docent i simulació, els temes que s'investiguen

Recerca en salut mental i innovació social; cronicitat de la Catalunya Central i innovació docent, simulació i seguretat del pacient són els tres grups d'investigació en què participa Althaia. L'últim, coordinat per la Fundació Assistencial del Bages.

El de salut mental i innovació social té com a objectiu investigar i transferir coneixement en àmbits com la depressió, el suïcidi, el trastorns mental greu, les malalties neurodegeneratives i la promoció de la salut mental i la innovació social.

El de cronicitat vol trobar respostes als reptes que planteja aquest fet, tant per al sistema de salut català com per als professionals sanitaris i assistencials, i tenint en compte que la població a Catalunya cada cop és més envellida. La Generalitat li ha atorgat un finançament. En aquest cas és un grup coordinat per la Fundació d'Osona per la Recerca i l'Educació Sanitàries. També hi ha centres assistencials i socials de la comarca d'Osona, l'Institut Català de la Salut i l'Hospital Clínic de Barcelona.

El grup de recerca conjunta entre la Fundació Universitària del Bages i Althaia, el d'innovació docent, simulació i seguretatdel pacient s'ha constituït amb la finalitat de generar, difondre i transferir coneixement per millorar la pràctica clínica i l'atenció dels pacients a través de l'ús de la simulació i també dels avenços socials i tecnològics.



Recerca a la FUB

A la FUB, l'altre grup d'investigació relacionat amb les ciències de la salut és el de recerca i innovació en biomecànica, podologia, fisioteràpia i exercici terapèutic. Serà un equip referent del Col·legi de Podòlegs de Catalunya i té la participació d'una universitat australiana.

La Fundació Universitària del Bages també ha aconseguit el reconeixement del grup de recerca en educació, neurociència, experimentació i aprenentatge, vinculat als estudis d'Educació Infantil que ofereix la universitat manresana. «Té molta activitat», assegura Gironès. Segons la seva opinió, els tres grups de recerca de la FUB són «molt brillants».