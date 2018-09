La Crida de Puigdemont es constituirà l'octubre a Manresa

La Crida Nacional per la República, el nou moviment independentista impulsat per Carles Puigdemont, el president Quim Torra i Jordi Sànchez, celebrarà la seva convenció fundacional el pròxim 27 d'octubre a Manresa, i es constituirà com a partit polític a principi de desembre, en un congrés constituent a Barcelona.

Així ho van anunciar ahir els portaveus de la Crida, Gemma Geis, Ferran Mascarell i Antoni Morral, en una roda de premsa al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA.

El 27 d'octubre, coincidint amb el primer aniversari de la declaració d'independència al Parlament, declarada il·legal i que va portar a l'aprovació també aquell dia de l'article 155 de la Constitució, la Crida celebrarà una convenció fundacional a les 18.30 hores al pavelló Nou Congost de Manresa. A més del simbolisme de la data, el lloc escollit també té la seva raó en la seva proximitat amb la presó de Lledoners, on estan empresonats diversos dirigents independentistes, entre ells un dels fundadors del moviment, Jordi Sànchez.

La convenció del 27-O serà el punt de partida del «camí fundacional» i significarà l'arrencada a les ponències organitzativa i política, aquesta última coordinada per Sànchez des de la presó.

El procés culminarà a principi de desembre ja en un congrés constituent que se celebrarà a Barcelona, en el qual es debatran i votaran les esmenes i la nova direcció, per constituir-se així com a formació política. «Serà un partit amb acció política», va confirmar Mascarell. La nova organització té 50.000 adherits i ja ha iniciat els tràmits pertinents en el registre de partits, segons han explicat els seus portaveus.

Els impulsors del moviment no han descartat que es puguin presentar a les pròximes municipals.