Enganxada entre CUP i Ciutadans per un comentari del diputat Espinosa durant el ple

La sessió plenària de l'Ajuntament de Manresa d'aquest dijous al vespre va viure un moment tens durant la validació de l'acord de fusió entre la fundació privada Eurecat i la fundació pública CTM Centre Tecnològic entre el regidor de la CUP Jordi Masdeu i el portaveu de Ciutadans, Andrés Rojo. El motiu, un comentari des del púbñic del diputat i exregidor de la formació taronja, Antonio Espinosa.

En un moment del debat, Josep Maria Sala va defensar per part del govern local davant del ple la fusió del CTM i Eurecat, un moviment al qual Ciutadans s'oposa. En moments concrets, el diputat Antonio Espinosa va fer explícit el seu desacord amb l'argumentari del regidor Sala, fins al punt de dir en veu alta que algun aspecte era "mentida".

Això ha motivat que l'alcalde Valentí Junyent li cridés l'atenció pel fet que encara que fos membre del Parlament de Catalunya no ho era del ple de l'Ajuntament de Manresa, així que qui havia de parlar per Ciutadans era Andrés Rojo o Miguel Cerezo i no ell. Jordi Masdeu, de la CUP, va anar més lluny i li va recordar a Espinosa que un cop havia abandonat el seient de regidor a l'Ajuntament de Manresa per tenir el del Parlament no hi havia marxa enrere així que "aquí vostè pot venir quan vulgui com a públic i a escoltar-nos, però no a parlar així que a callar!".

Al seu torn, Rojo va replicar Masdeu que "vostès", en referència a la CUP, "promouen que els seus col·legues vinguin aquí amb cartellets i els diuen que parlin i cridin i, per una vegada que el senyor Espinosa ve aquí, doncs es posa com es posa".