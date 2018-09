Festa a la Balconada, avui i demà

La Xarxa d'Entitats i Serveis de la Balconada celebren la Festa per la Gent Gran. Avui, a les 5 de la tarda, visita guiada a la Culla; a les 7, al Casal, taula-debat amb la participació de l'Associació Siena, el projecte Tracta'm bé i el projecte Propers. A 2/4 de 9 del vespre, botifarrada. Demà tindran lloc activitats que busquen el contacte intergeneracional a la plaça Joan Ortiz, primer amb música d'abans i de sempre a càrrec d'Enric Vocalista, i seguida d'una paella popular que cuinarà la Comissió de Festes. A la tarda, un espai per infants acollirà els jocs de fusta del CAE, amb el suport del Gu Gu Esplai del barri. La jornada acabarà a les 7 de la tarda am sevillanes, a càrrec de Sandra Barea, i la rumba santjoanenca del Quinto Carajillo després de sopar.

D'altra banda, demà també tindran lloc les Festes de Sant Miquel. L'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants organitza les Festes de Sant Miquel que demà s'obriran a les 8 del matí amb el mercat agrari a la plaça Major. De 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre a la Llibreria 2 de Piques, es presentarà la nova edició del Màgic Gremios de Ravnica, en col·laboració amb El cafè del Taller. Hi haurà torneig, regals i sorpreses. D'11 del matí a 1 de la tarda hi haurà inflables i es podran fer tatuatges no permanents i a les 12 del migdia, També al mateix carrer Sant Miquel, xocolatada i coca.