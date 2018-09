Formació sobre resistència civil

El Comitè de Defensa de la República (CDR) farà un formació juntament amb Alerta Solidària de resistència civil no violenta avui a les 6 de la tarda a l'Ateneu La Sèquia a càrrec de l'advocada Eva Pous. La formació, que està obert a tothom, porta per nom «Coneix els teus drets per fer front a la repressió» i s'emmarca en la nova campanya que el CDR Manresa vol impulsar per tal de formar a les manresanes i els manresans en la resistència civil no violenta.