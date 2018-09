La Fundació del Convent de Santa Clara inicia el seu camí sense la família Tous

La nova Fundació del Convent de Santa Clara, l'antiga Fundació Rosa Oriol, es va presentar ahir en societat ja sense la vinculació amb la família Tous. Va ser en un acte que es va fer al mateix convent i dirigit especialment a entitats i al món empresarial durant el qual la seva directora, la religiosa sor Lucía Caram, va demanar la implicació de la ciutadania de Manresa perquè a la ciutat tothom pugui viure amb dignitat.

«La família Tous van ser uns incondicionals», va dir sor Lucía durant la seva intervenció. Va explicar que l'últim any s'han viscut moments de confusió a la fundació «i possiblement hem fet coses malament. Però vam ser capaços d'entendre'ns perquè les persones vulnerables no són qui ho ha de pagar». Els desacords a la Fundació Rosa Oriol van començar a final de l'any passat a causa del procés sobiranista. La família Tous va plantejar el relleu com a patrones de la fundació de l'esposa del president Artur Mas, Helena Rakosnik , i també de Pilar Rahola. La solució final «després d'un discerniment va ser tornar al convent, i és el que hem fet». Amb una nova fundació, nous patrons i, ara, un nou plantejament.

«Més que tornar a començar és tornar a les arrels, que és el convent», va comentar ahir a Regió7 sor Lucía Caram. «El canvi possiblement significa renovar projectes, revisar el que estem fent i plantejar-lo més com un projecte de ciutat».

Durant la seva intervenció sor Lucía va recordar que els orígens del convent de Santa Clara es remunten a principi del segle XII, quan gràcies a una col·lecta entre els manresans es va poder erigir un hospital de leprosos. «El que fem avui [ahir per al lector] és tornar als orígens i que ens en fem càrrec entre tots els manresans perquè no podem permetre que a la ciutat hi hagi gent que no visqui amb dignitat». Per això va demanar la implicació de tothom. «Fem de manresans i manresanes solidaris», va dir, «d'una autèntica solidaritat perquè la justícia ens porti cap a la pau. Ajudem a acollir els ferits de la nostra societat».

A l'acte també hi va intervenir el president de la nova fundació, l'empresari Gabriel Prat, que va insistir que els problemes se solucionen amb una «imprescindible col·laboració publicoprivada». Així mateix va assegurar que serà una fundació «transparent al màxim». El nou patronat el configuren la doctora Montserrat Domènech, a la vicepresidència, i Jaume Badia, a la tresoreria. Són vocals Xavier Sitges, Xavier Perramon, Jaume Massana, Vicenç Mauri, Pere Gassó, Maria Casals, Imma Augé, Frederic Solé i Frank Margenat.