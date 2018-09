Neix «Manresa per La Marató» per omplir el buit que ha deixat Mutuacat

Un grup de persones ha creat l'associació «Manresa per La Marató» per continuar la tasca de la plataforma «Manresa Mobilitza't per La Marató» que els últims anys ha coordinat totes les activitats que es feien a la ciutat per donar suport a l'acte solidari de Televisió de Catalunya. L'any passat Mutuacat, anteriorment Mútua Manresana, capdavantera de la plataforma, se'n va desvincular. Per evitar que una tradició que es va iniciar el 2004 quedés en no res, un grup de persones ha decidit agafar el relleu. La majoria ja estaven vinculades a la plataforma.

La nova entitat és presidida per Xavier Vera. «El cuquet que ens movia a tots era pensar que Manresa era una de les ciutats que més havien aportat, en conjunt, a La Marató de TV3. Creiem que Manresa és molt solidària i que no es podia perdre aquest treball en equip», ha explicat. A partir d'aquí hi va uns primers contactes, també amb l'Ajuntament, que han acabat en la creació de l'associació. «S'ha tancat una etapa i se n'obre una altra», afirma.

Ja hi ha activitats programades. L'estrella d'enguany tornarà a ser la tómbola que s'instal·larà a Crist Rei el dissabte 24 de novembre coincidint amb la Fira de Sant Andreu. L'últim cop que es va celebrar va ser el 2016. Hi haurà entre 3.000 i 4.000 productes donats per empreses i comerços, que se sortejaran amb butlletes que costaran 3 euros. Es recupera també Plats i Estrelles, un sorteig per fer un àpat en un restaurant amb estrella Michelin. A més a més, hi haurà el Tió Solidari de la Fira de Santa Llúcia, la tradicional cursa atlètica, el partit benèfic del Bàsquet Manresa i una xerrada divulgativa.

La Marató d'enguany, que se celebrarà el pròxim diumenge 16 de desembre, es dedicarà a recollir fons contra el càncer.