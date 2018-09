El ple declara per àmplia majoria Felip VI persona no grata a Manresa

El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar anit declarar persona no grata el rei Felip VI amb els vots a favor dels grups municipals de CDC, ERC, CUP i DM, i el saló de sessions ple de públic i aplaudint la decisió.

Són els mateixos grups que fa 1 any van aprovar una altra moció conjunta en què es declarava persones no grates Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric Millo, Emilio Ablanedo i Diego Pérez de los Cobos. La moció condemnava les paraules del rei Felip VI pronunciades el dimarts 3 d'octubre del 2017 després d'una jornada de vaga general i de mobilització popular en la qual no condemnava la repressió estatal ni mostrava la seva solidaritat amb les persones i les institucions que la van patir.

En aquesta ocasió, Eudald Camprubí, en nom de l'ANC, va intervenir al ple fent ús del reglament de participació ciutadana, demanant als representants polítics si es consideren súbdits i si té justificació que Felip VI digués que el miler de ferits civils era un fet justificable.

Àuria Caus, de CDC, va argumentar la decisió per la justificació que el rei va fer de la violència policial contra persones que volien exercir el seu dret a vot.

Marc Aloy, d'ERC, va recordar l'agressivitat i violència patida per voler votar. El rei va justificar la represió i la violència amb una versió refinada de «A por ellos». Durant els darrers 12 mesos el cap d'Estat ha seguit atiant el foc i s'ha posicionat al costat de la repressió. Per això «el rei d'Espanya no ens representa».

Gemma Tomàs, de la CUP, va dir que la moció era totalment lògica sobre una monarquia coronada per un dictador. El règim monàrquic no té cap sentit. No és una qüestió d'independència sinó de lògica. Ton Sierra, de DM, va lamentar que no hi hagués lloc per a les nacions de l'Estat i va recordar que els republicans no reconeixen la legitimitat del rei.

Abstenció de Miquel Davins per manifestar-se en contra de tot tipus de violència.

Andrés Rojo, de Ciutadans, va acusar el govern de servilisme en relació amb l'ANC i va convidar l'ANC a presentar-se a les eleccions, perquè proposen més mocions que el govern municipal. En una dura intervenció va acusar l'ANC de participar en un moviment que assenyala els que pensen diferent i els coacciona. Va acusar l'ANC de fomentar el totalitarisme. Va dir que el rei no havia de callar davant d'un intent de cop d'Estat. I si el proper pas seria demanar declarar-los persona no grata a ells i els milers de persones que els han votat. Rojo va assegurar que sent una democràcia millorable també és homologable a les grans democràcies europees. Per a Rojo es tracta d'una «simple acció de postureo sense cap valor real».

Felip González, del PSC, va recordar que la moció era irrellevant jurídicament i, a més, no ajuda gens per refer els ponts trencats, sinó que caldria parlar amb tothom per apostar per la reconciliació i la convivència. Va assegurar que perseveraran en la recerca de l'entesa.

Eudald Camprubí, de l'ANC, va respondre a Ciutadans que això no tractava d'orígens sinó de privilegis. Li va demanar si li agrada que el feixisme es manifesti al costat de Ciutadans. «Va de democràcia i no d'orígens», va reblar. Camprubí va afegir que no s'esperava el posicionament del PSC, que considerant-se republicanista i, per tant, allò contrari a la monarquia no votés favorablement.