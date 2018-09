Voluntaris, pal de paller d'un projecte que s'ha fet gran

? La Fundació Rosa Oriol es va posar en marxa el 2010 a partir de la Plataforma Ciutadana de Solidaritat. La plataforma es va crear un any abans a iniciativa de sor Lucía Caram per fer front als estralls que començava a causar la crisi econòmica.

Va iniciar l'activitat amb una plataforma d'aliments que encara es manté activa i que, segons la mateixa fundació, atén 1.400 famílies cada mes. Amb el temps les accions es van anar diversificant. Disposa d'una desena de pisos que acullen una cinquantena de persones i el 2013 es va inaugurar la residència per a sensesostres, que té 19 places i que manté el nom de Rosa Oriol. Ha posat en marxa un cosidor que aviat es traslladarà al convent de Santa Clara, horts ecològics de proximitat i les dutxes socials, així com projectes d'educació i formació, aviat en començarà un per a adults, per donar suport integral a les persones en risc d'exclusió social. El voluntariat és una peça clau en l'engranatge. Amb el lema «Suma't + Implica't = Transformem», dimarts a les 7 de la tarda hi ha convocada una trobada al convent per presentar els projectes i promoure la participació nous voluntaris.