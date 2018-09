Les botigues de la plaça Major i el seu entorn s'afegeixen al Shopping Night

L'Associació de Comericants del carrer Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants, s'afegiran avui al Shopping Night que organitza la Unió de Botiguers i Comericnats de Manresa (UBIC). L'activitat es durà a terme per setè any consecutiu de les 8 del vespre a les 12 de l a nit. Durant totes aquestes hores els comerços adherits a la campanya estaran oberts i oferiran diverses activitats i entreteniments per als clients.

Al rovell de l'ou del Centre Històric també participa a la iniciativa. Hi haurà parades de comerços a la plaça Major i al carrer Sant Miquel fins a mitjanit. Durant tota la vesprada s'ha programat un concert de «La corneta riallera» al Sant Miquel i a 2/4 de 9 del vespre hi haurà una desfilada de gossos que busquen una família que els adopti. Se celebrarà a la plaça Major i anirà a càrrec de l'associació Els Quissos i Animalistik's. A 1/4 de 10 del vespre s'ha programat una desfilada de modes també a la plaça Major, on a partir de les 10 del vespre hi haurà una actuació de música. La moda tornarà a 3/4 d'11 de la nit.

El Centre Històric i el sector del Guimerà i el seu entorn seran els principals protagonistes del Shopping Night d'enguany. En aquesta oportunitat s'estrenen nous espais a la ruta comercial nocturna. És el cas del mercat de Puigmercadal, on hi haurà diverses activitats programades com contes infantils. Algunes de les parades del Puigmercadal tindran obert, també fins a la mitjanit, per oferir degustacions de tapes. Ho faran en col·laboració amb el Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages, que per primera vegada participa en el certamen.

Durant les quatre hores que dura el Shopping Night els comerços han preparat diverses activitats per buscar la complicitat amb la gent que els visiti. Així per exemple hi haurà tallers infantils, es podrà aprendre a dissenyar una joia o hi haurà una demostració de Pilates aeri oberta al públic en general al primer tram del passeig de Pere III.



Exhibicions i molta música

També s'ha previst música en viu a l'entorn de la Plana de l'Om, al carrer Casanovas i al carrer Nou. Hi haurà una mena d'introducció a la reflexoteràpia a la plaça Sant Domènec; música ambient a càrrec de Dj a diferents espais comercials; exhibicions de ball també a Sant Domènec i Crist Rei; un castell inflable a la Muralla del Carme pensat per als més petits i una exhibició d'habilitat canina Guimerà al llarg de tot el vespre.