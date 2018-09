I, per un cop, la interventora va parlar

La Intervenció de l'Ajuntament de Manresa assisteix a tots els plens municipals, però pot passar anys sense badar boca i, quan l'obre, que sigui només per fer una precisió tècnica i tornar a segon terme. Aquest guió es va alterar en el ple de dijous quan va prendre la paraula la interventora, Mariona Ribera.

El ple tenia en l'ordre del dia dos informes seus de control financer i resolució de discrepàncies de l'exercici 2017 i va anunciar que el nou reial decret que regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic diu que la Intervenció haurà de fer un pla anual de control financer que recollirà les actuacions de control permanent i d'auditoria pública que s'han de fer durant l'exercici.

Tot molt tècnic, però se li va poder sentir la veu. El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala (CDC), va explicar que es tractava de passos procedimentals que amb la nova normativa «no només s'han de fer sinó que s'han de fer públics». Per part de l'oposició, Felip González (PSC) va apuntar que els informes no mostraven «cap actuació deshonesta sinó incidències quantificades». González va fer públic (vegeu Regió7 del 21 de setembre) que la Intervenció havia posat de manifest que un 17% dels contractes menors de l'Ajuntament del 2017 tenien «deficiències», la principal de les quals fraccionaments de pagaments a proveïdors que han rebut diferents contractes menors amb el mateix objecte que superen els límits de la contractació menor. El regidor Sala va respondre l'endemà mateix que, en realitat, no hi havia cap incidència a destacar perquè no s'havia trobat cap contracte considerat com a menor que, tot sol, superés l'import establert normativament.

González va afegir en el darrer ple a aquest fet l'advertiment de la interventora que s'havia detectat un excés de subvencions nominatives davant les subvencions atorgades per la via de la concurrència competitiva. Aquesta vegada, Sala va respondre que el govern municipal es trobava en un procés de «millora contínua» i d'adaptació als nous requeriments normatius que faran possible revertir el que són «tendències històriques» a l'administració municipal.



La CUP felicita la interventora

Jordi Masdeu (CUP) va «felicitar» la Intervenció perquè «en els 7 anys que fa que estic aquí no havia sentit mai una cosa semblant».

Va afegir que fins ara «es feien informes i se'ns passaven, però no eren tan concloents i en cap cas havien estat explicats al ple. Suposo que és conseqüència dels canvis legislatius, però ho agraïm perquè tenim informació més clara de com estan les coses i, sobretot, del que cal fer per millorar-les». Va recomanar al govern «posar-se les piles en contractació, subvencions i concessions».