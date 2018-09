La CUP adverteix de saturació a moltes escoles de Manresa

En el debat de l'adhesió de l'Ajuntament de Manresa a l'Aliança Educació 360 perquè «tothom tingui més i millors oportunitats educatives», el regidor de la CUP Jordi Garcés va advertir que perquè funcionin propostes com aquesta cal afrontar situacions de fons com, per exemple, que a les escoles de primària a Manresa «pràcticament totes les aules superen ara mateix les ràtios establertes».

Segons Garcés, «a Manresa la majoria d'aules tenen 27, 28 o 29 alumnes, quan la idoneïtat seria que no passessin dels 25». I va afegir que això passa tot just a l'inici de curs i al llarg del curs «arribaran nous infants de famílies nouvingudes». «Volem saber què es pensa fer amb aquest tema i si es portaran més docents per pal·liar aquesta sobrecàrrega que s'està donant ara mateix a les aules i que entenem que a mesura que avanci el curs anirà a pitjor», va afegir.

Garcés també va explicar que a l'ensenyament secundari «tenim els grans instituts de la ciutat molt massificats i els propers 2 o 3 anys els alumnes que surten de primària anirà augmentant. «Si en aquests moments ja trobem aquesta sobrecàrrega en els instituts què passarà els propers 3 anys?», va demanar. Segons la CUP, «només posar pedaços a aquesta situació no és la solució».

La regidora d'Ensenyament, Mercè Rosich, va respondre que no tots els cursos estan plens i «la saturació més clara que tenim és a tercer de primària i tercer d'ESO». Rosich va afegir que «potser hauria d'obligar el departament, no és competència nostra, a obrir una altra aula en algun centre de la ciutat un nou tercer de primària».

Segons Rosich, «això genera molta complexitat». L'altra cara de la moneda és que hi ha aules de P3 «que no estem omplint i això genera un buit per baix».

La regidora va recordar que es va fer l'aposta per la creació de l'Institut 6, el del Xup, preveient l'increment d'alumnat a l'ESO. Rosich va dir que el missatge de l'Aliança Educació 360 és que les entitats tinguin una missió educativa i va «més enllà dels centres escolars».